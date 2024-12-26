В день траура в посольстве Азербайджана в Сербии открыли памятную книгу

По случаю дня траура, объявленного в связи с катастрофой пассажирского самолета Баку-Грозный авиакомпании "Азербайджан Хава Йоллары", в посольстве нашей страны в Сербии был приспущен государственный флаг и открыта памятная книга.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, посольство объявило об открытии памятной книги 26-27 декабря, в социальных сетях были размещены публикации об этом.

Государственный секретарь (заместитель министра) Министерства иностранных дел Сербии Дамьян Йович, а также руководители и представители действующих в Сербии иностранных дипмиссий прибыли в посольство Азербайджана, чтобы выразить соболезнования и написать сердечные слова в памятной книге.

Граждане Сербии также продолжают возлагать цветы перед посольством.