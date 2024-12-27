Нефть подорожала на мировых рынках

В ходе торговых операций на Лондонской межконтинентальной бирже стоимость мартовского фьючерса 2025 года на нефть марки Brent повысилась на 0,01% и составила $72,86 баррель.

Как сообщает Day.Az, на нью-йоркской товарной бирже NYMEX стоимость барреля нефти марки WTI, экспортируемой в январе, повысилась на 0,03% и составила $69,64.