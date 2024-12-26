https://news.day.az/officialchronicle/1718507.html Член Президиума Боснии и Герцеговины выразил соболезнования Президенту Ильхаму Алиеву Член Президиума Боснии и Герцеговины Денис Бечирович направил письмо с соболезнованиями Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву в связи с авиакатастрофой вблизи города Актау в Казахстане, приведшей к гибели людей.
Член Президиума Боснии и Герцеговины выразил соболезнования Президенту Ильхаму Алиеву
Член Президиума Боснии и Герцеговины Денис Бечирович направил письмо с соболезнованиями Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву в связи с авиакатастрофой вблизи города Актау в Казахстане, приведшей к гибели людей.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
"Уважаемый господин Президент.
Глубоко опечален известием об авиакатастрофе близ казахстанского города Актау, в которой погибло много людей.
От имени граждан Боснии и Герцеговины и от себя лично выражаю глубокие соболезнования Вам, семьям погибших, народу Азербайджана, желаю скорейшего выздоровления пострадавшим", - говорится в письме.
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