https://news.day.az/officialchronicle/1718668.html Президент Гвинеи-Бисау направил Президенту Ильхаму Алиеву письмо с соболезнованиями Президент Республики Гвинея-Бисау Умару Сисоку Эмбало направил Президенту Ильхаму Алиеву письмо с соболезнованиями в связи с гибелью людей в результате крушения 25 декабря пассажирского самолета, принадлежащего "Азербайджанским авиалиниям". Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ. Новость обновляется
Президент Гвинеи-Бисау направил Президенту Ильхаму Алиеву письмо с соболезнованиями
Президент Республики Гвинея-Бисау Умару Сисоку Эмбало направил Президенту Ильхаму Алиеву письмо с соболезнованиями в связи с гибелью людей в результате крушения 25 декабря пассажирского самолета, принадлежащего "Азербайджанским авиалиниям".
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
Новость обновляется
С полным текстом письма можно ознакомиться по ссылке.
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