Джейхун Байрамов обсудил с главой МИД Казахстана крушение самолета AZAL

Сегодня заместитель премьер-министра Республики Казахстан, министр иностранных дел Мурат Нуртлеу позвонил министру иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхуну Байрамову.

Как сообщает Day.Az, информацию об этом распространил МИД Азербайджана.

"Мурат Нуртлеу отметил, что с глубокой печалью встретил известие о крушении самолета, принадлежащего "Азербайджанским авиалиниям", в казахстанском городе Актау.

Казахстанский министр выразил глубокие соболезнования семьям погибших в результате авиакатастрофы, дружескому и братскому азербайджанскому народу.

Было отмечено, что с первых секунд инцидента органы по чрезвычайным ситуациям Казахстана были полностью мобилизованы и принимали участие в ликвидации последствий авиакатастрофы.

Было подчеркнуто, что для расследования причин инцидента была создана следственная группа и приняты соответствующие меры.

Джейхун Байрамов поблагодарил казахстанского коллегу за соболезнования, в свою очередь выразил соболезнования семьям погибших граждан Казахстана, дружеской и братской стране.

Была выражена благодарность за оказанную поддержку",- говорится в информации ведомства.