Джейхун Байрамов обсудил с главой МИД Казахстана крушение самолета AZAL
Сегодня заместитель премьер-министра Республики Казахстан, министр иностранных дел Мурат Нуртлеу позвонил министру иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхуну Байрамову.
Как сообщает Day.Az, информацию об этом распространил МИД Азербайджана.
"Мурат Нуртлеу отметил, что с глубокой печалью встретил известие о крушении самолета, принадлежащего "Азербайджанским авиалиниям", в казахстанском городе Актау.
Казахстанский министр выразил глубокие соболезнования семьям погибших в результате авиакатастрофы, дружескому и братскому азербайджанскому народу.
Было отмечено, что с первых секунд инцидента органы по чрезвычайным ситуациям Казахстана были полностью мобилизованы и принимали участие в ликвидации последствий авиакатастрофы.
Было подчеркнуто, что для расследования причин инцидента была создана следственная группа и приняты соответствующие меры.
Джейхун Байрамов поблагодарил казахстанского коллегу за соболезнования, в свою очередь выразил соболезнования семьям погибших граждан Казахстана, дружеской и братской стране.
Была выражена благодарность за оказанную поддержку",- говорится в информации ведомства.
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