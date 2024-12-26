Милорад Додик направил письмо с соболезнованиями Президенту Ильхаму Алиеву
Президент Сербской Республики Босния и Герцеговина Милорад Додик направил письмо с соболезнованиями Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву в связи с крушением самолета "Азербайджанских авиалиний" на территории Казахстана.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
"Ваше превосходительство.
Уважаемый Президент Азербайджанской Республики, дорогой друг.
Позвольте выразить глубокую печаль и скорбь в связи с крушением самолета "Азербайджан Хава Йоллары" на территории Казахстана.
Смерть человека - это всегда тяжелейшая утрата. Выражаем глубокие соболезнования семьям, потерявшим родных, желаем скорейшего выздоровления пострадавшим.
Уважаемый Президент, еще раз выражая глубокую симпатию Вашему народу, желаю Вам терпения в эти трудные моменты", - говорится в письме.
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