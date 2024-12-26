Два землетрясения в Каспийском море

В Каспийском море произошли два землетрясения.

Об этом Day.Az сообщили в Республиканском центре сейсмологической службы при Национальной академии наук Азербайджана.

Первое землетрясение магнитудой 3,0.произошло в 02:03 по бакинскому времени. Очаг залегал на глубине 63 км.

Вторые подземные толчки магнитудой 3,1 были зарегистрированы в 07:28. Очаг - на глубине 30 километров.