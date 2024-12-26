https://news.day.az/society/1718373.html Два землетрясения в Каспийском море В Каспийском море произошли два землетрясения. Об этом Day.Az сообщили в Республиканском центре сейсмологической службы при Национальной академии наук Азербайджана. Первое землетрясение магнитудой 3,0.произошло в 02:03 по бакинскому времени. Очаг залегал на глубине 63 км.
Два землетрясения в Каспийском море
В Каспийском море произошли два землетрясения.
Об этом Day.Az сообщили в Республиканском центре сейсмологической службы при Национальной академии наук Азербайджана.
Первое землетрясение магнитудой 3,0.произошло в 02:03 по бакинскому времени. Очаг залегал на глубине 63 км.
Вторые подземные толчки магнитудой 3,1 были зарегистрированы в 07:28. Очаг - на глубине 30 километров.
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