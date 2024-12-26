В некоторых частях Сумгайыта не будет газа

В Сумгайыте завтра будет временно прекращена подача газа для 105 000 абонентов.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Сумгайытское газоэксплуатационное управление производственного объединения "Азеригаз" Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR), это связано с проведением работ по подключению газовых линий к новому коллектору на магистральном газопроводе Şəhər-4.

Ожидается, что с 09:00 27 декабря и до завершения всех технических мероприятий газоснабжение в городе будет полностью приостановлено. Ограничения затронут 105 000 бытовых и небытовых абонентов города Сумгайыт.