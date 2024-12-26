https://news.day.az/society/1718538.html В некоторых частях Сумгайыта не будет газа В Сумгайыте завтра будет временно прекращена подача газа для 105 000 абонентов.
В некоторых частях Сумгайыта не будет газа
В Сумгайыте завтра будет временно прекращена подача газа для 105 000 абонентов.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на Сумгайытское газоэксплуатационное управление производственного объединения "Азеригаз" Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR), это связано с проведением работ по подключению газовых линий к новому коллектору на магистральном газопроводе Şəhər-4.
Ожидается, что с 09:00 27 декабря и до завершения всех технических мероприятий газоснабжение в городе будет полностью приостановлено. Ограничения затронут 105 000 бытовых и небытовых абонентов города Сумгайыт.
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