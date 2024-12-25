Председатель Президиума Боснии и Герцеговины выразила соболезнования Президенту Ильхаму Алиеву

Председатель Президиума Боснии и Герцеговины Желька Цвиянович выразила соболезнования Президенту Ильхаму Алиеву в связи с гибелью пассажиров и членов экипажа самолета ЗАО "Азербайджанские Авиалинии", потерпевшего крушение недалеко от города Актау в Казахстане.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

"Ваше превосходительство.

С чувством глубокой скорби восприняла известие о трагическом крушении самолета, в результате которого погибли граждане Азербайджана. В эти тяжелые минуты от имени народа Боснии и Герцеговины и от себя лично выражаю Вам глубокие соболезнования.

Разделяем горе семей и близких погибших, а также всего азербайджанского народа. Да упокоит Всевышний души погибших в результате трагедии, желаем пострадавшим полного выздоровления.

Выражаем Вам глубокое почтение и поддержку", - говорится в письме.