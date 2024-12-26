В авиакатастрофе самолета AZAL погибли три члена экипажа

В результате крушения самолета AZAL, выполнявшего рейс Баку-Грозный вблизи города Актау погибли три члена экипажа.

Как сообщает Day.Az, об этом заявили в министерстве по чрезвычайным ситуациям Казахстана.

Так, из пяти членов экипажа самолета погибли два пилота и одна бортпроводница, двое выжили.

Кроме того, было отмечено, что установлены личности семи погибших в авиакатастрофе в Актау.

Напомним, что 25 декабря пассажирский самолет Embraer 190, принадлежащий AZAL следовавший по маршруту Баку-Грозный, потерпел крушение в 3 километрах от аэропорта Актау.

На борту самолета Embraer 190, выполнявшего рейс Баку-Грозный, потерпевшего крушение в городе Актау, находились 67 человек (62 пассажира и 5 членов экипажа).

После крушения пассажирского самолета близ Актау в больницу поступили 27 человек. Из них 15 человек являются гражданами Азербайджанской Республики, 8 - Российской Федерации, 3 - Кыргызской Республики. Личность одного человека пока не установлена.

Из поступивших в больницу пострадавших - 11 проходят лечение в отделении реанимации, 13 - в травматологическом отделении, 2 - в отделении нейрохирургии и 1 - в хирургическом отделении. Эти лица находятся под контролем профессиональных врачей Казахстана и врачей, высланных из Азербайджана и России. Им была оказана оперативная и специализированная медицинская и психологическая помощь.

Оба пилота экипажа, а также бортпроводница погибли, два члена экипажа выжили.