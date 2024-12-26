https://news.day.az/society/1718644.html

Тела четырех граждан Азербайджана, погибших в авиакатастрофе, будут доставлены в Баку

Тела четырех граждан Азербайджана, погибших в авиакатастрофе, будут доставлены в Баку. Об этом сказал журналистам заместитель министра по чрезвычайным ситуациям генерал-майор Адиль Абдуллаев, сообщает Day.Az. Новость обновляется