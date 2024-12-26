Тела четырех граждан Азербайджана, погибших в авиакатастрофе, будут доставлены в Баку

Тела четырех граждан Азербайджана, погибших в авиакатастрофе, будут доставлены в Баку.

Об этом сказал журналистам заместитель министра по чрезвычайным ситуациям генерал-майор Адиль Абдуллаев, сообщает Day.Az.

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