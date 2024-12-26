https://news.day.az/society/1718644.html Тела четырех граждан Азербайджана, погибших в авиакатастрофе, будут доставлены в Баку Тела четырех граждан Азербайджана, погибших в авиакатастрофе, будут доставлены в Баку. Об этом сказал журналистам заместитель министра по чрезвычайным ситуациям генерал-майор Адиль Абдуллаев, сообщает Day.Az. Новость обновляется
Тела четырех граждан Азербайджана, погибших в авиакатастрофе, будут доставлены в Баку
Тела четырех граждан Азербайджана, погибших в авиакатастрофе, будут доставлены в Баку.
Об этом сказал журналистам заместитель министра по чрезвычайным ситуациям генерал-майор Адиль Абдуллаев, сообщает Day.Az.
Новость обновляется
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