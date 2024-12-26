https://news.day.az/world/1718351.html В ЕК выразили соболезнования в связи с крушением самолета AZAL Представитель Еврокомиссии (ЕК) Ануар Эль Ануни выразил соболезнования в связи с крушением самолета авиакомпании Azerbaijan Airlines. Как передает Day.Az, об этом говорится в сообщении дипломата в соцсети Х. Опечален крушением самолета "Азербайджанских Авиалиний" в Актау.
В ЕК выразили соболезнования в связи с крушением самолета AZAL
Представитель Еврокомиссии (ЕК) Ануар Эль Ануни выразил соболезнования в связи с крушением самолета авиакомпании Azerbaijan Airlines.
Как передает Day.Az, об этом говорится в сообщении дипломата в соцсети Х.
Опечален крушением самолета "Азербайджанских Авиалиний" в Актау. Выражаю соболезнования семьям, потерявшим своих близких, и странам, граждане которых погибли в крушении. Желаю скорейшего выздоровления всем пострадавшим", - отмечается в сообщении.
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