В ЕК выразили соболезнования в связи с крушением самолета AZAL

Представитель Еврокомиссии (ЕК) Ануар Эль Ануни выразил соболезнования в связи с крушением самолета авиакомпании Azerbaijan Airlines.

Как передает Day.Az, об этом говорится в сообщении дипломата в соцсети Х.

Опечален крушением самолета "Азербайджанских Авиалиний" в Актау. Выражаю соболезнования семьям, потерявшим своих близких, и странам, граждане которых погибли в крушении. Желаю скорейшего выздоровления всем пострадавшим", - отмечается в сообщении.