ЗАО Azerbaijan Airlines (AZAL) выразил соболезнования семьям и близким пассажиров, погибших в результате крушения самолета в Актау, сообщает в среду Day.Az.

"Сегодня для AZAL - чрезвычайно тяжелый и трагический день. Мы скорбим вместе с семьями и близкими пассажиров и членов экипажа, погибших в результате крушения самолета Embraer-190 близ города Актау, и выражаем им глубокие соболезнования. Их боль - это наша боль. Желаем скорейшего выздоровления пострадавшим", - сказали в авиакомпании.

Напомним, что сегодня пассажирский самолет Embraer 190, летевший по маршруту Баку-Грозный, потерпел крушение в 3 км от аэропорта Актау. В министерстве транспорта Казахстана сообщили, что на борту самолета, потерпевшего крушение в городе Актау, находились 37 граждан Азербайджана.

"По предварительным данным, на борту самолета находились 37 граждан Азербайджана, 6 граждан Казахстана, 3 граждан Кыргызстана, 16 граждан России", - говорится в сообщении министерства.

Как сообщили в AZAL, на борту самолета Embraer 190, выполнявшего рейс Баку-Грозный, потерпевшего крушение в городе Актау, находились 62 пассажира, 5 членов экипажа и в общей сложности 67 человек.