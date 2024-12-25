https://news.day.az/economy/1718162.html Соболезнование от компании Air Astana Группа компаний Air Astana выразила соболезнования AZAL. "От имени руководства и сотрудников группы компаний Air Astana выражаем искренние соболезнования пассажирам и экипажу рейса AZAL J2-8243, а также семьям пострадавших. Мы готовы оказать любую необходимую помощь нашему партнеру AZAL", - говорится в соболезновании.
Соболезнование от компании Air Astana
Группа компаний Air Astana выразила соболезнования AZAL.
"От имени руководства и сотрудников группы компаний Air Astana выражаем искренние соболезнования пассажирам и экипажу рейса AZAL J2-8243, а также семьям пострадавших. Мы готовы оказать любую необходимую помощь нашему партнеру AZAL", - говорится в соболезновании.
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