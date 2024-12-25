Соболезнование от компании Air Astana

Группа компаний Air Astana выразила соболезнования AZAL.

"От имени руководства и сотрудников группы компаний Air Astana выражаем искренние соболезнования пассажирам и экипажу рейса AZAL J2-8243, а также семьям пострадавших. Мы готовы оказать любую необходимую помощь нашему партнеру AZAL", - говорится в соболезновании.