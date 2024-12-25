Сильный пожар в российском торговом центре

В торговом центре "Алания Молл" на Московском шоссе во Владикавказе произошел взрыв, за которым последовал пожар.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, в результате происшествия погибла 57-летняя женщина, 13 человек получили травмы.

Площадь пожара составила 800 квадратных метров, огонь охватил третий этаж и крышу здания. Пожару присвоен третий уровень сложности.