https://news.day.az/world/1718040.html Сильный пожар в российском торговом центре - ВИДЕО В торговом центре "Алания Молл" на Московском шоссе во Владикавказе произошел взрыв, за которым последовал пожар. Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, в результате происшествия погибла 57-летняя женщина, 13 человек получили травмы. Площадь пожара составила 800 квадратных метров, огонь охватил третий этаж и крышу здания.
Сильный пожар в российском торговом центре - ВИДЕО
В торговом центре "Алания Молл" на Московском шоссе во Владикавказе произошел взрыв, за которым последовал пожар.
Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, в результате происшествия погибла 57-летняя женщина, 13 человек получили травмы.
Площадь пожара составила 800 квадратных метров, огонь охватил третий этаж и крышу здания. Пожару присвоен третий уровень сложности.
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