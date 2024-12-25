Посол Нидерландов в Азербайджане выразила соболезнования в связи с крушением самолета AZAL

Сегодняшнее известие о крушении самолета, принадлежащего "Азербайджанским авиалиниям", потрясло и глубоко огорчило нас.

Об этом написала посол Нидерландов в Азербайджане Паулин Эйзема в своем аккаунте на платформе "X", сообщает Day.Az.

"Мы выражаем глубокие соболезнования семьям, потерявшим близких", - отметила посол.

Напомним, что сегодня пассажирский самолет Embraer 190, летевший по маршруту Баку-Грозный, потерпел крушение в 3 км от аэропорта Актау. В министерстве транспорта Казахстана сообщили, что на борту самолета, потерпевшего крушение в городе Актау, находились 37 граждан Азербайджана.

"По предварительным данным, на борту самолета находились 37 граждан Азербайджана, 6 граждан Казахстана, 3 граждан Кыргызстана, 16 граждан России", - говорится в сообщении министерства.

Как сообщили в AZAL, на борту самолета Embraer 190, выполнявшего рейс Баку-Грозный, потерпевшего крушение в городе Актау, находились 62 пассажира, 5 членов экипажа и в общей сложности 67 человек.