Определятся сильнейшие борцы Азербайджана

Чемпионат Азербайджана по борьбе продолжается.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, во второй день соревнований будут определены победители еще в пяти весовых категориях.

Сегодня на ковер выйдут борцы греко-римского стиля в весовых категориях 60 кг, 67 кг, 77 кг, 87 кг и 130 кг. Это будут заключительные поединки "классиков" на чемпионате.

Предварительные бои чемпионата, проходящего в Бакинском Дворце спорта, начнутся в 10:00, а финальные схватки за медали - в 17:00.

Напомним, что борцы, занявшие призовые места на чемпионате, который продлится до 27 декабря, попадут в состав национальных сборных.