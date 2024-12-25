https://news.day.az/sport/1718062.html Определятся сильнейшие борцы Азербайджана Чемпионат Азербайджана по борьбе продолжается. Как сообщает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, во второй день соревнований будут определены победители еще в пяти весовых категориях. Сегодня на ковер выйдут борцы греко-римского стиля в весовых категориях 60 кг, 67 кг, 77 кг, 87 кг и 130 кг.
Определятся сильнейшие борцы Азербайджана
Чемпионат Азербайджана по борьбе продолжается.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, во второй день соревнований будут определены победители еще в пяти весовых категориях.
Сегодня на ковер выйдут борцы греко-римского стиля в весовых категориях 60 кг, 67 кг, 77 кг, 87 кг и 130 кг. Это будут заключительные поединки "классиков" на чемпионате.
Предварительные бои чемпионата, проходящего в Бакинском Дворце спорта, начнутся в 10:00, а финальные схватки за медали - в 17:00.
Напомним, что борцы, занявшие призовые места на чемпионате, который продлится до 27 декабря, попадут в состав национальных сборных.
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