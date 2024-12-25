https://news.day.az/society/1718069.html Новый пешеходный переход в одном из районов Азербайджана - ФОТО - ВИДЕО На 43-м километре автомобильной дороги Гаджигабул-Бахрамтепе-Миндживан-государственная граница с Арменией (на территории Сабирабадского района), завершено возведение нового пешеходного моста. Теперь он доступен для использования местными жителями.
Новый пешеходный переход в одном из районов Азербайджана - ФОТО - ВИДЕО
На 43-м километре автомобильной дороги Гаджигабул-Бахрамтепе-Миндживан-государственная граница с Арменией (на территории Сабирабадского района), завершено возведение нового пешеходного моста. Теперь он доступен для использования местными жителями.
Как передает Day.Az со ссылкой на пресс-службу Государственного агентства автомобильных дорог Азербайджана, переход оснащен двумя входами и выходами, а его общая длина составляет 29 метров, ширина - 3 метра, включая лестницы той же ширины. Мост выполнен из металла и установлен на высоте 6 метров от уровня дороги.
В рамках проекта также были выполнены работы по благоустройству прилегающей территории.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре