Новый пешеходный переход в одном из районов Азербайджана

На 43-м километре автомобильной дороги Гаджигабул-Бахрамтепе-Миндживан-государственная граница с Арменией (на территории Сабирабадского района), завершено возведение нового пешеходного моста. Теперь он доступен для использования местными жителями.

Как передает Day.Az со ссылкой на пресс-службу Государственного агентства автомобильных дорог Азербайджана, переход оснащен двумя входами и выходами, а его общая длина составляет 29 метров, ширина - 3 метра, включая лестницы той же ширины. Мост выполнен из металла и установлен на высоте 6 метров от уровня дороги.

В рамках проекта также были выполнены работы по благоустройству прилегающей территории.