https://news.day.az/officialchronicle/1718209.html

Президент Ильхам Алиев о причинах авиакатастрофы: Считаю, что еще рано об этом говорить, вопрос должен быть полностью расследован

Самолет компании AZAL, следовавший по маршруту Баку-Грозный, из-за плохой погоды изменил направление и полетел в сторону аэропорта Актау, при посадке произошло крушение.