https://news.day.az/society/1718198.html Изменения в перечне государственных медучреждений Азербайджана Внесены изменения в "Перечень медицинских учреждений, подведомственных юридическому лицу публичного права "Объединение по управлению территориальными медицинскими подразделениями (TƏBİB)". Как сообщает Day.Az, в связи с этим соответствующее решение подписал премьер-министр Али Асадов.
Изменения в перечне государственных медучреждений Азербайджана
Внесены изменения в "Перечень медицинских учреждений, подведомственных юридическому лицу публичного права "Объединение по управлению территориальными медицинскими подразделениями (TƏBİB)".
Как сообщает Day.Az, в связи с этим соответствующее решение подписал премьер-министр Али Асадов.
Согласно решению, "Yeni Klinika" и "Сиязанская центральная районная больница" включены в перечень медицинских учреждений, подведомственных TƏBİB.
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