Натали Гуле выразила соболезнования семьям погибших в результате крушения самолета AZAL

Французский сенатор Натали Гуле выразила соболезнования семьям погибших в результате крушения самолета ЗАО Azerbaijan Airlines близ Актау, передает Day.Az.

"Выражаю глубочайшие соболезнования семьям погибших в авиакатастрофе", - сказала она Trend.

Напомним, что ранее сегодня пассажирский самолет Embraer 190, выполнявший рейс Баку-Грозный, потерпел крушение в 3 км от аэропорта Актау. Министерство транспорта Казахстана сообщило, что на борту самолета, потерпевшего крушение в городе Актау, находились 37 граждан Азербайджана.

"По предварительной информации, на борту самолета находились 37 граждан Азербайджана, 6 граждан Казахстана, 3 гражданина Кыргызстана и 16 граждан России", - говорится в сообщении ведомства.

В AZAL добавили, что на борту самолета "Embraer 190", потерпевшего крушение в Актау, находились 62 пассажира и пять членов экипажа, что составляет в общей сложности 67 человек.