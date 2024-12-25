Министерство молодежи и спорта отложило мероприятие, посвященное итогам года

Мероприятие Министерства молодежи и спорта Азербайджана, посвященное итогам года, отложено.

Как сообщает İdman.biz, об этом сообщила пресс-служба министерства.

Мероприятие, которое должно было состояться во дворце "Бута" 26 декабря, было отложено из-за произошедшей сегодня авиакатастрофы. Министерство пошло на этот шаг, учитывая важность демонстрации национального единства и поддержки в такое время. Мероприятие состоится 9 января 2025 года в том же месте.

Отметим, что на борту потерпевшего крушение в Актау самолета "Азербайджанских авиалиний" (AZAL) находились 67 человек, в том числе 62 пассажира и пять членов экипажа.