https://news.day.az/sport/1718213.html Министерство молодежи и спорта отложило мероприятие, посвященное итогам года Мероприятие Министерства молодежи и спорта Азербайджана, посвященное итогам года, отложено. Как сообщает İdman.biz, об этом сообщила пресс-служба министерства. Мероприятие, которое должно было состояться во дворце "Бута" 26 декабря, было отложено из-за произошедшей сегодня авиакатастрофы.
Министерство молодежи и спорта отложило мероприятие, посвященное итогам года
Мероприятие Министерства молодежи и спорта Азербайджана, посвященное итогам года, отложено.
Как сообщает İdman.biz, об этом сообщила пресс-служба министерства.
Мероприятие, которое должно было состояться во дворце "Бута" 26 декабря, было отложено из-за произошедшей сегодня авиакатастрофы. Министерство пошло на этот шаг, учитывая важность демонстрации национального единства и поддержки в такое время. Мероприятие состоится 9 января 2025 года в том же месте.
Отметим, что на борту потерпевшего крушение в Актау самолета "Азербайджанских авиалиний" (AZAL) находились 67 человек, в том числе 62 пассажира и пять членов экипажа.
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