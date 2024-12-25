Трагическая катастрофа самолета "Азербайджанских авиалиний" меня сильно огорчила

Меня глубоко огорчила трагическая катастрофа, произошедшая с самолетом "Азербайджанских авиалиний", который сегодня утром потерпел крушение под Актау.

Об этом написал Президент Израиля Ицхак Герцог в своем аккаунте в социальной сети X, сообщает Day.Az.

"Выражаю глубокие соболезнования Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву, азербайджанскому народу и семьям всех народов, потерявших близких. Молюсь за скорейшее выздоровление всех пострадавших", - говорится в публикации.

Напомним, что сегодня пассажирский самолет Embraer 190, летевший по маршруту Баку-Грозный, потерпел крушение в 3 км от аэропорта Актау. В министерстве транспорта Казахстана сообщили, что на борту самолета, потерпевшего крушение в городе Актау, находились 37 граждан Азербайджана.

По предварительным данным, на борту самолета находились 37 граждан Азербайджана, 6 граждан Казахстана, 3 граждан Кыргызстана, 16 граждан России.

Как сообщили в AZAL, на борту самолета Embraer 190, выполнявшего рейс Баку-Грозный, потерпевшего крушение в городе Актау, находились 62 пассажира, 5 членов экипажа и в общей сложности 67 человек.

В связи с авиакатастрофой 26 декабря в Азербайджане объявлен траур.