https://news.day.az/officialchronicle/1718208.html Президент Ильхам Алиев: Комиссия должна расследовать причины и все детали авиакатастрофы и проинформировать меня и общественность Азербайджана Работа комиссии заключается в том, чтобы полностью изучить вопрос, расследовать причины и все детали авиакатастрофы и проинформировать как меня, так и общественность Азербайджана.
Президент Ильхам Алиев: Комиссия должна расследовать причины и все детали авиакатастрофы и проинформировать меня и общественность Азербайджана
Работа комиссии заключается в том, чтобы полностью изучить вопрос, расследовать причины и все детали авиакатастрофы и проинформировать как меня, так и общественность Азербайджана.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал сегодня Президент Ильхам Алиев во время совещания в Международном аэропорту Гейдар Алиев в связи с авиакатастрофой в Актау.
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