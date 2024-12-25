Президент Ильхам Алиев: Комиссия должна расследовать причины и все детали авиакатастрофы и проинформировать меня и общественность Азербайджана

Работа комиссии заключается в том, чтобы полностью изучить вопрос, расследовать причины и все детали авиакатастрофы и проинформировать как меня, так и общественность Азербайджана.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал сегодня Президент Ильхам Алиев во время совещания в Международном аэропорту Гейдар Алиев в связи с авиакатастрофой в Актау.

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