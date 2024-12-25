Премьер-министр Грузии выразил соболезнования Президенту Ильхаму Алиеву

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе выразил соболезнования Президенту Ильхаму Алиеву в связи с гибелью пассажиров и членов экипажа самолета ЗАО "Азербайджанские Авиалинии", потерпевшего крушение недалеко от города Актау в Казахстане.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

"Ваше превосходительство.

Глубоко потрясен известием о крушении пассажирского самолета "Азербайджанских авиалиний" близ казахстанского города Актау.

От имени правительства Грузии и грузинского народа выражаю глубокие соболезнования Вам и азербайджанскому народу. В эти тяжелые минуты мы рядом с братским Азербайджаном. Выражаем соболезнования семьям погибших, желаем скорейшего выздоровления пострадавшим.

Ваше превосходительство, разделяем Вашу скорбь и скорбь дружественного азербайджанского народа", - говорится в письме.