Глава МИД Пакистана выразил соболезнования Азербайджану

Глава МИД Пакистана Мохаммед Исхак Дар выразил соболезнования Азербайджану в связи с авиакатастрофой, произошедшей под Актау, сообщает Day.Az.

"Глубоко огорчен известием о крушении самолета возле казахстанского города Актау. Выражаю глубокие соболезнования моему коллеге - министру иностранных дел Джейхуну Байрамову и братскому азербайджанскому народу в связи с гибелью людей во время этого происшествия. Разделяю горе семей погибших, желая исцеления пострадавшим", - говорится в публикации заместителя премьер-министра Исламской Республики Пакистан, министра иностранных дел Мохаммеда Исхака Дара в аккаунте в социальной сети "X".

Напомним, что сегодня пассажирский самолет Embraer 190, летевший по маршруту Баку-Грозный, потерпел крушение в 3 км от аэропорта Актау. В министерстве транспорта Казахстана сообщили, что на борту самолета, потерпевшего крушение в городе Актау, находились 37 граждан Азербайджана.

"По предварительным данным, на борту самолета находились 37 граждан Азербайджана, 6 граждан Казахстана, 3 граждан Кыргызстана, 16 граждан России", - говорится в сообщении министерства.

Как сообщили в AZAL, на борту самолета Embraer 190, выполнявшего рейс Баку-Грозный, потерпевшего крушение в городе Актау, находились 62 пассажира, 5 членов экипажа и в общей сложности 67 человек.