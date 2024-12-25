Посольство Франции выразило соболезнование в связи с крушением самолета AZAL

Посольство Франции в Азербайджане выражает глубокие соболезнования родным и близким погибших в результате крушения самолета "Азербайджанских Авиалиний", произошедшего сегодня в Актау.

Об этом говорится в публикации посольства Франции в Азербайджане в социальной сети X, сообщает Day.Az.

"Желаем скорейшего выздоровления пострадавшим", - говорится в публикации.

Напомним, что сегодня пассажирский самолет Embraer 190, выполнявший рейс Баку-Грозный, потерпел крушение в 3 километрах от аэропорта Актау.

В министерстве транспорта Казахстана отметили, что на борту самолета, потерпевшего крушение в городе Актау, находились 37 граждан Азербайджана, 6 - Казахстана, 3 - Кыргызстана, 16 - России.

В AZAL сообщили, что на борту самолета Embraer 190, выполнявшего рейс Баку-Грозный, потерпевшего крушение в городе Актау, находились 67 человек - 62 пассажира и 5 членов экипажа.