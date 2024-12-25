https://news.day.az/society/1718121.html Эрдоган выразил соболезнования Азербайджану Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выразил соболезнование в связи с крушением самолета "Азербайджанских авиалиний" Embraer 190, выполнявшего рейс Баку-Грозный, в городе Актау, передает Day.Az. Новость обновляется
Эрдоган выразил соболезнования Азербайджану
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выразил соболезнование в связи с крушением самолета "Азербайджанских авиалиний" Embraer 190, выполнявшего рейс Баку-Грозный, в городе Актау, передает Day.Az.
Новость обновляется
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