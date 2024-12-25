Эрдоган выразил соболезнования Азербайджану

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выразил соболезнование в связи с крушением самолета "Азербайджанских авиалиний" Embraer 190, выполнявшего рейс Баку-Грозный, в городе Актау, передает Day.Az.

Новость обновляется