Российские дипломаты направлены в Актау для оказания помощи гражданам РФ, выжившим в авиакатастрофе

Российские дипломаты направлены в Актау для уточнения информации и оказания помощи гражданам РФ, выжившим в катастрофе пассажирского самолета ЗАО Azerbaijan Airlines.

Как сообщает Day.Az, об этом сказала официальный представитель МИД России Мария Захарова в ходе еженедельного брифинга.

Она подчеркнула, что МИД РФ будет оперативно предоставлять информацию по мере ее поступления.

"Российская сторона поддерживает тесный контакт с соответствующими министерствами и ведомствами Азербайджана и Казахстана", - добавила Захарова.

Напомним, что сегодня пассажирский самолет Embraer 190, летевший по маршруту Баку-Грозный, потерпел крушение в 3 км от аэропорта Актау. В министерстве транспорта Казахстана сообщили, что на борту самолета, потерпевшего крушение в городе Актау, находились 37 граждан Азербайджана.

"По предварительным данным, на борту самолета находились 37 граждан Азербайджана, 6 граждан Казахстана, 3 граждан Кыргызстана, 16 граждан России", - говорится в сообщении министерства.

Как сообщили в AZAL, на борту самолета Embraer 190, выполнявшего рейс Баку-Грозный, потерпевшего крушение в городе Актау, находились 62 пассажира, 5 членов экипажа и в общей сложности 67 человек.