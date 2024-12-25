https://news.day.az/society/1718330.html В Джебраиле и Губадлы будут построены больницы модульного типа В городах Джебраил и Губадлы будут построены больницы модульного типа. Об этом Day.Az сообщает со ссылкой на единый интернет-портал госзакупок. Было отмечено, что уже начинаются работы по подготовке проектно-сметной документации.
В Джебраиле и Губадлы будут построены больницы модульного типа
В городах Джебраил и Губадлы будут построены больницы модульного типа.
Об этом Day.Az сообщает со ссылкой на единый интернет-портал госзакупок.
Было отмечено, что уже начинаются работы по подготовке проектно-сметной документации.
Согласно информации, юридическое лицо публичного права "Центр инноваций и снабжения" при Объединении по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBIB) завершил в связи с этим подготовку.
Организация поручила разработку проектно-сметной документации по строительству больниц ООО "Storm Building" и заключила с ним контракт стоимостью 217,4 тыс. манатов.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре