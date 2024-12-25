В Джебраиле и Губадлы будут построены больницы модульного типа

В городах Джебраил и Губадлы будут построены больницы модульного типа.

Об этом Day.Az сообщает со ссылкой на единый интернет-портал госзакупок.

Было отмечено, что уже начинаются работы по подготовке проектно-сметной документации.

Согласно информации, юридическое лицо публичного права "Центр инноваций и снабжения" при Объединении по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBIB) завершил в связи с этим подготовку.

Организация поручила разработку проектно-сметной документации по строительству больниц ООО "Storm Building" и заключила с ним контракт стоимостью 217,4 тыс. манатов.