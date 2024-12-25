Создана группа медико-психологической поддержки семей жертв авиакатастрофы вблизи Актау

Создана группа медико-психологической поддержки семей жертв крушения самолета, выполнявшего рейс Баку-Грозный.

Как сообщили Day.Az в министерстве здравоохранения Азербайджана, члены группы работают в Международном аэропорту Гейдар Алиев, а несколько членов группы были командированы в Актау.

Кроме того, в аэропорту приведена в готовность бригада скорой медицинской помощи, организованная министерством здравоохранения и TƏBİB в согласованном порядке.

В этом направлении также сформирована группа поддержки, состоящая из волонтеров общественного объединения "Региональное развитие" Фонда Гейдара Алиева.

Государственная комиссия, созданная соответствующим распоряжением Президента Азербайджанской Республики, изучает состояние здоровья пострадавших в результате крушения пассажирского самолета, выполнявшего рейс Баку-Грозный, в казахстанском городе Актау и возможность их доставки в Азербайджан.

Об этом общественности будет предоставлена дополнительная информация.

Напомним, что сегодня пассажирский самолет Embraer 190, летевший по маршруту Баку-Грозный, потерпел крушение в 3 км от аэропорта Актау. В министерстве транспорта Казахстана сообщили, что на борту самолета, потерпевшего крушение в городе Актау, находились 37 граждан Азербайджана.

"По предварительным данным, на борту самолета находились 37 граждан Азербайджана, 6 граждан Казахстана, 3 граждан Кыргызстана, 16 граждан России", - говорится в сообщении министерства.

Как сообщили в AZAL, на борту самолета Embraer 190, выполнявшего рейс Баку-Грозный, потерпевшего крушение в городе Актау, находились 62 пассажира, 5 членов экипажа и в общей сложности 67 человек.

В связи с авиакатастрофой 26 декабря в Азербайджане объявлен траур.