Трое граждан Кыргызстана выжили при крушении самолета AZAL

Трое граждан Кыргызстана, находившихся на борту самолета авиакомпании AZAL, который потерпел крушение при выполнении рейса Баку-Грозный в Актау, выжили.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на министерство чрезвычайных ситуаций Кыргызстана.

"В общей сложности трое граждан Кыргызстана были доставлены в больницу города Актау, Казахстан. Это А.Р.Т (2004 года рождения) ; О.Т.М. (1998 года рождения) и Д.Э.Д. (1988 года рождения)", - говорится в сообщении МЧС.

Напомним, что сегодня пассажирский самолет Embraer 190, летевший по маршруту Баку-Грозный, потерпел крушение в 3 километрах от аэропорта Актау. В министерстве транспорта Казахстана сообщили, что на борту самолета, потерпевшего крушение в городе Актау, находились 37 граждан Азербайджана.

По предварительным данным, на борту самолета находились 37 граждан Азербайджана, 6 граждан Казахстана, 3 граждан Кыргызстана, 16 граждан России.

Как сообщили в AZAL, на борту самолета Embraer 190, выполнявшего рейс Баку-Грозный, потерпевшего крушение в городе Актау, находились 62 пассажира, 5 членов экипажа и в общей сложности 67 человек.

В связи с авиакатастрофой 26 декабря в Азербайджане объявлен траур.