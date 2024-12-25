Президент Ильхам Алиев прервал визит в Россию в связи с крушением самолета в Актау

Президенту Ильхаму Алиеву, отбывшему в Российскую Федерацию для участия в неформальном Саммите глав государств-участников СНГ, который пройдет сегодня в городе Санкт-Петербург, во время его пребывания в воздушном пространстве России было доложено о произошедшей авиакатастрофе, и глава государства дал поручение о немедленном возвращении.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

Находясь в самолете, глава государства дал необходимые поручения соответствующим государственным структурам о расследовании причин аварии и принятии неотложных мер.

Вопросы, связанные с авиакатастрофой, находятся под контролем главы государства.