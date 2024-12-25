https://news.day.az/officialchronicle/1718085.html Президент Ильхам Алиев прервал визит в Россию в связи с крушением самолета в Актау Президент Ильхам Алиев прервал визит в Россию в связи с крушением самолета в Актау. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ. Новость обновляется
Президент Ильхам Алиев прервал визит в Россию в связи с крушением самолета в Актау
Президенту Ильхаму Алиеву, отбывшему в Российскую Федерацию для участия в неформальном Саммите глав государств-участников СНГ, который пройдет сегодня в городе Санкт-Петербург, во время его пребывания в воздушном пространстве России было доложено о произошедшей авиакатастрофе, и глава государства дал поручение о немедленном возвращении.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
Находясь в самолете, глава государства дал необходимые поручения соответствующим государственным структурам о расследовании причин аварии и принятии неотложных мер.
Вопросы, связанные с авиакатастрофой, находятся под контролем главы государства.
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