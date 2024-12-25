https://news.day.az/politics/1718257.html Нуман Куртулмуш выразил соболезнования в связи с авиакатастрофой Председатель Великого Национального собрания Турции Нуман Куртулмуш позвонил председателю Милли Меджлиса Сахибе Гафаровой. Об этом сообщили Day.Az в отделе прессы и связей с общественностью Милли Меджлиса.
Нуман Куртулмуш выразил соболезнования в связи с авиакатастрофой
Председатель Великого Национального собрания Турции Нуман Куртулмуш позвонил председателю Милли Меджлиса Сахибе Гафаровой.
Об этом сообщили Day.Az в отделе прессы и связей с общественностью Милли Меджлиса.
Нуман Куртулмуш выразил соболезнования председателю Милли Меджлиса, семьям и близким погибших в авиакатастрофе самолета авиакомпании "Азербайджанские авиалинии" вблизи Актау и пожелал скорейшего исцеления раненым.
Спикер Сахиба Гафарова выразила признательность за оказанное внимание и соболезнования.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре