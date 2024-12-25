Нуман Куртулмуш выразил соболезнования в связи с авиакатастрофой

Председатель Великого Национального собрания Турции Нуман Куртулмуш позвонил председателю Милли Меджлиса Сахибе Гафаровой.

Об этом сообщили Day.Az в отделе прессы и связей с общественностью Милли Меджлиса.

Нуман Куртулмуш выразил соболезнования председателю Милли Меджлиса, семьям и близким погибших в авиакатастрофе самолета авиакомпании "Азербайджанские авиалинии" вблизи Актау и пожелал скорейшего исцеления раненым.

Спикер Сахиба Гафарова выразила признательность за оказанное внимание и соболезнования.