https://news.day.az/society/1718098.html Создана горячая линия для членов семей пассажиров рейса Баку-Грозный AZAL Открыта горячая линия для членов семей пассажиров рейса Баку-Грозный AZAL. Об этом Day.Az сообщили в авиакомпании. Отмечается, что члены семей пассажиров могут позвонить по телефонам (+994) 12 5048280, (+994) 12 5048202, (+994) 12 5048203 Новость обновляется
Создана горячая линия для членов семей пассажиров рейса Баку-Грозный AZAL
Открыта горячая линия для членов семей пассажиров рейса Баку-Грозный AZAL.
Об этом Day.Az сообщили в авиакомпании.
Отмечается, что члены семей пассажиров могут позвонить по телефонам (+994) 12 5048280, (+994) 12 5048202, (+994) 12 5048203
Новость обновляется
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