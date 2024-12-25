Создана горячая линия для членов семей пассажиров рейса Баку-Грозный AZAL

Открыта горячая линия для членов семей пассажиров рейса Баку-Грозный AZAL.

Об этом Day.Az сообщили в авиакомпании.

Отмечается, что члены семей пассажиров могут позвонить по телефонам (+994) 12 5048280, (+994) 12 5048202, (+994) 12 5048203

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