В регионах Азербайджана рассеялся туман

В регионах Азербайджана исчезает туман.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Национальную гидрометеорологическую службу Министерства экологии и природных ресурсов, на территории Азербайджана преобладала устойчивая погода, практически без осадков.

В ряде регионов страны, включая Нахчыван, Шамкир, Гобустан, Губу, Халтан, Мингячевир, Евлах, Зардаб, Имишли, Кюрдамир, Сабирабад, Нефтчалу, Тертер, Сумгайыт и Билясувар, фиксировался туман, который снижал видимость до 200 метров.

Температура воздуха минимально опустилась до 8 градусов тепла в Баку и на Абшеронском полуострове, до 3 градусов в низинах, до 6 градусов в Нахчыванской Автономной Республике, а в горных районах зафиксированы морозы до -8 градусов.

Отметим, что с текущей погодой можно ознакомиться на Weather.day.az