https://news.day.az/society/1718102.html AZAL обнародовал список членов экипажа самолета, потерпевшего крушение в Актау AZAL обнародовал список членов экипажа самолета, потерпевшего крушение в Актау. Day.Az представляет список: 1. Кшнякин Игорь 2. Кальянинов Александр 3. Алиева Хокума 4. Асадов Зульфугар 5. Рагимли Айдан
1. Кшнякин Игорь
AZAL обнародовал список членов экипажа самолета, потерпевшего крушение в Актау
AZAL обнародовал список членов экипажа самолета, потерпевшего крушение в Актау.
Day.Az представляет список:
1. Кшнякин Игорь
2. Кальянинов Александр
3. Алиева Хокума
4. Асадов Зульфугар
5. Рагимли Айдан
Отметим, что сегодня пассажирский самолет Embraer 190, следовавший из Баку в Грозный, потерпел крушение в 3 километрах от аэропорта Актау.
На борту находились 67 человек, включая 62 пассажиров и 5 членов экипажа.
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