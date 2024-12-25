AZAL обнародовал список членов экипажа самолета, потерпевшего крушение в Актау.

Day.Az представляет список:

1. Кшнякин Игорь

2. Кальянинов Александр

3. Алиева Хокума

4. Асадов Зульфугар

5. Рагимли Айдан

Отметим, что сегодня пассажирский самолет Embraer 190, следовавший из Баку в Грозный, потерпел крушение в 3 километрах от аэропорта Актау.

На борту находились 67 человек, включая 62 пассажиров и 5 членов экипажа.