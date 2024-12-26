https://news.day.az/world/1718347.html Во Франции машинист на полном ходу выпрыгнул из кабины поезда Во Франции машинист на полном ходу выпрыгнул из кабины поезда. Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом сообщает телеканал BFMTV. Сотрудники правоохранительных органов обнаружили тело машиниста. Движение поездов по маршруту Париж - Лион было остановлено на несколько часов.
Во Франции машинист на полном ходу выпрыгнул из кабины поезда
Во Франции машинист на полном ходу выпрыгнул из кабины поезда.
Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом сообщает телеканал BFMTV.
Сотрудники правоохранительных органов обнаружили тело машиниста. Движение поездов по маршруту Париж - Лион было остановлено на несколько часов. Инцидент произошел на участке недалеко от города Муазне. В поезде находились 400 пассажиров, они не пострадали.
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