Во Франции машинист на полном ходу выпрыгнул из кабины поезда.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом сообщает телеканал BFMTV.

Сотрудники правоохранительных органов обнаружили тело машиниста. Движение поездов по маршруту Париж - Лион было остановлено на несколько часов. Инцидент произошел на участке недалеко от города Муазне. В поезде находились 400 пассажиров, они не пострадали.