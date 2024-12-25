https://news.day.az/politics/1718206.html Посольство Италии готово оказать необходимую помощь семьям погибших в авиакатастрофе Посольство Италии выражает глубокие соболезнования семьям погибших в авиакатастрофе и готово оказать необходимую помощь. Об этом говорится в публикации посольства Италии в Азербайджане в социальной сети X, сообщает Day.Az.
Посольство Италии готово оказать необходимую помощь семьям погибших в авиакатастрофе
Посольство Италии выражает глубокие соболезнования семьям погибших в авиакатастрофе и готово оказать необходимую помощь.
Об этом говорится в публикации посольства Италии в Азербайджане в социальной сети X, сообщает Day.Az.
Напомним, что сегодня пассажирский самолет Embraer 190, летевший по маршруту Баку-Грозный, потерпел крушение в 3 километрах от аэропорта Актау.
Как сообщили в AZAL, на борту самолета Embraer 190, выполнявшего рейс Баку-Грозный, потерпевшего крушение в городе Актау, находились 62 пассажира, 5 членов экипажа и в общей сложности 67 человек.
В связи с авиакатастрофой 26 декабря в Азербайджане объявлен траур.
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