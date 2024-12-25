Посольство Италии готово оказать необходимую помощь семьям погибших в авиакатастрофе

Посольство Италии выражает глубокие соболезнования семьям погибших в авиакатастрофе и готово оказать необходимую помощь.

Об этом говорится в публикации посольства Италии в Азербайджане в социальной сети X, сообщает Day.Az.

Напомним, что сегодня пассажирский самолет Embraer 190, летевший по маршруту Баку-Грозный, потерпел крушение в 3 километрах от аэропорта Актау.

Как сообщили в AZAL, на борту самолета Embraer 190, выполнявшего рейс Баку-Грозный, потерпевшего крушение в городе Актау, находились 62 пассажира, 5 членов экипажа и в общей сложности 67 человек.

В связи с авиакатастрофой 26 декабря в Азербайджане объявлен траур.