https://news.day.az/sport/1718229.html Чемпионаты Азербайджана перенесены из-за авиакатастрофы Внесены изменения в календарь чемпионата Азербайджана по тхэквондо. Об этом сообщила пресс-служба Федерации тхэквондо Азербайджана (ФТА), сообщает İdman.biz. Перенесены чемпионаты страны среди юниоров и молодежи, а также чемпионат Азербайджана среди взрослых, запланированные на 26 декабря.
Чемпионаты Азербайджана перенесены из-за авиакатастрофы
Внесены изменения в календарь чемпионата Азербайджана по тхэквондо.
Об этом сообщила пресс-служба Федерации тхэквондо Азербайджана (ФТА), сообщает İdman.biz.
Перенесены чемпионаты страны среди юниоров и молодежи, а также чемпионат Азербайджана среди взрослых, запланированные на 26 декабря. Это связано с объявлением в Азербайджане 26 декабря траура в связи с произошедшей сегодня катастрофой самолета "Азербайджанских авиалиний" (AZAL).
Отметим, что поединки, запланированные на 26 декабря, состоятся 27-го числа.
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