Чемпионаты Азербайджана перенесены из-за авиакатастрофы

Внесены изменения в календарь чемпионата Азербайджана по тхэквондо.

Об этом сообщила пресс-служба Федерации тхэквондо Азербайджана (ФТА), сообщает İdman.biz.

Перенесены чемпионаты страны среди юниоров и молодежи, а также чемпионат Азербайджана среди взрослых, запланированные на 26 декабря. Это связано с объявлением в Азербайджане 26 декабря траура в связи с произошедшей сегодня катастрофой самолета "Азербайджанских авиалиний" (AZAL).

Отметим, что поединки, запланированные на 26 декабря, состоятся 27-го числа.