https://news.day.az/officialchronicle/1718314.html Генеральный директор ИСЕСКО выразил соболезнования Президенту Ильхаму Алиеву Генеральный директор ИСЕСКО Салим бен Мухаммад аль-Малик выразил соболезнования Президенту Ильхаму Алиеву в связи с гибелью пассажиров и членов экипажа самолета ЗАО "Азербайджанские Авиалинии", потерпевшего крушение недалеко от города Актау в Казахстане. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ. Новость обновляется
Генеральный директор ИСЕСКО выразил соболезнования Президенту Ильхаму Алиеву
Генеральный директор ИСЕСКО Салим бен Мухаммад аль-Малик выразил соболезнования Президенту Ильхаму Алиеву в связи с гибелью пассажиров и членов экипажа самолета ЗАО "Азербайджанские Авиалинии", потерпевшего крушение недалеко от города Актау в Казахстане.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
Новость обновляется
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