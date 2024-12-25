Перенесены две игры чемпионата по баскетболу

Матчи Азербайджанской баскетбольной лиги, запланированные на 26 декабря, перенесены в связи с днем ​​траура.

Как сообщили İdman.biz в Федерации, завтрашние встречи перенесены на 2025 год в связи с произошедшей сегодня катастрофой пассажирского самолета Embraer 190 рейса Баку-Грозный, повлекшей многочисленные человеческие жертвы.

Ожидается, что матчи состоятся в январе.

Отметим, что в последний игровой день девятого тура должны были состояться матчи "Шеки" - "Гянджа" и "Сумгайыт" - "Губа".