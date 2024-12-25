https://news.day.az/sport/1718244.html Перенесены две игры чемпионата по баскетболу Матчи Азербайджанской баскетбольной лиги, запланированные на 26 декабря, перенесены в связи с днем траура. Как сообщили İdman.biz в Федерации, завтрашние встречи перенесены на 2025 год в связи с произошедшей сегодня катастрофой пассажирского самолета Embraer 190 рейса Баку-Грозный, повлекшей многочисленные человеческие жертвы.
Перенесены две игры чемпионата по баскетболу
Матчи Азербайджанской баскетбольной лиги, запланированные на 26 декабря, перенесены в связи с днем траура.
Как сообщили İdman.biz в Федерации, завтрашние встречи перенесены на 2025 год в связи с произошедшей сегодня катастрофой пассажирского самолета Embraer 190 рейса Баку-Грозный, повлекшей многочисленные человеческие жертвы.
Ожидается, что матчи состоятся в январе.
Отметим, что в последний игровой день девятого тура должны были состояться матчи "Шеки" - "Гянджа" и "Сумгайыт" - "Губа".
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