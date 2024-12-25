Студенты, отравившиеся в Товузе, рассказали о произошедшем

В Товузском районе Азербайджана зафиксировано массовое отравление студентов, 8 человек были госпитализированы.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на "Xezer Xeber", подробности инцидента в Товузском районе, который произошел в профучилище, рассказали сами студенты.

Согласно информации, пострадавшим был поставлен диагноз "желудочно-кишечная дисфункция". Каждому пациенту была оказана необходимая медицинская помощь.

В свою очередь, учебное заведение заявляет, что эти студенты отравились тортом, который они купили в магазине во время перерыва.

Кроме того, начали расследование по поводу причин происшествия, а также проверки, был ли случай пищевого отравления? Сотрудники Агентство продовольственной безопасности Азербайджана совместно с другими соответствующими учреждениями проводят соответствующие проверки.

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