Возбуждено уголовное дело по факту крушения пассажирского самолета AZAL

В связи с фактом крушения в Актау самолета, принадлежащего авиакомпании "Азербайджанские Авиалинии" (AZAL), генеральным прокурором Азербайджанской Республики возбуждено уголовное дело по статьям 262.3 (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц) и 314.3 (халатность, повлекшая смерть двух и более лиц) Уголовного кодекса.

Как передает Day.Az, проведение предварительного расследования по уголовному делу поручено следственному управлению Генеральной прокуратуры.

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