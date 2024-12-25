https://news.day.az/society/1718109.html Возбуждено уголовное дело по факту крушения пассажирского самолета AZAL - Генпрокуратура В связи с фактом крушения в Актау самолета, принадлежащего авиакомпании "Азербайджанские Авиалинии" (AZAL), генеральным прокурором Азербайджанской Республики возбуждено уголовное дело по статьям 262.3 (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц) и...
Возбуждено уголовное дело по факту крушения пассажирского самолета AZAL - Генпрокуратура
В связи с фактом крушения в Актау самолета, принадлежащего авиакомпании "Азербайджанские Авиалинии" (AZAL), генеральным прокурором Азербайджанской Республики возбуждено уголовное дело по статьям 262.3 (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц) и 314.3 (халатность, повлекшая смерть двух и более лиц) Уголовного кодекса.
Как передает Day.Az, проведение предварительного расследования по уголовному делу поручено следственному управлению Генеральной прокуратуры.
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