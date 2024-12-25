https://news.day.az/officialchronicle/1718088.html Президент Ильхам Алиев выразил соболезнования семьям людей, погибших в результате крушения самолета в Актау - ФОТО Президент Ильхам Алиев выразил соболезнования родным и близким людей, погибших в результате крушения самолета в Актау. Day.Az представляет публикацию, размещенную на официальной странице Президента Ильхама Алиева в соцсети X. Новость обновляется
Президент Ильхам Алиев выразил соболезнования семьям людей, погибших в результате крушения самолета в Актау - ФОТО
Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев выразил соболезнования семьям погибших в авиакатастрофе, произошедшей близ Актау.
Как передает Day.Az, глава государства поделился публикацией в связи с этим в своих аккаунтах в социальных сетях.
"Выражаю глубокие соболезнования семьям погибших в результате крушения пассажирского самолета компании "Азербайджан Хава Йоллары", выполнявшего рейс Баку-Грозный, желаю скорейшего выздоровления пострадавшим", - говорится в публикации.
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