Президент Ильхам Алиев выразил соболезнования семьям людей, погибших в результате крушения самолета в Актау

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев выразил соболезнования семьям погибших в авиакатастрофе, произошедшей близ Актау.

Как передает Day.Az, глава государства поделился публикацией в связи с этим в своих аккаунтах в социальных сетях.

"Выражаю глубокие соболезнования семьям погибших в результате крушения пассажирского самолета компании "Азербайджан Хава Йоллары", выполнявшего рейс Баку-Грозный, желаю скорейшего выздоровления пострадавшим", - говорится в публикации.