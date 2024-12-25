https://news.day.az/politics/1718337.html Вице-премьер Казахстана о предварительных причинах крушения самолета AZAL Невозможно установить первоначальную причину авиакатастрофы вблизи города Актау. Как передает Day.Az, об этом сообщил вице-премьер-министр Казахстана Канат Бозумбаев. "Даже первоначальную причину установить невозможно, потому что для этого есть специалисты. Проведут работы . Тогда будет ясно. Сейчас говорить не могу", - сказал он.
Вице-премьер Казахстана о предварительных причинах крушения самолета AZAL
Невозможно установить первоначальную причину авиакатастрофы вблизи города Актау.
Как передает Day.Az, об этом сообщил вице-премьер-министр Казахстана Канат Бозумбаев.
"Даже первоначальную причину установить невозможно, потому что для этого есть специалисты. Проведут работы . Тогда будет ясно. Сейчас говорить не могу", - сказал он.
Вице-премьер сообщил, что самолет вошел в воздушное пространство Казахстана в 11:02 по местному времени, но связь с ним была потеряна в 11:28, а в 11:37 он столкнулся с землей.
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