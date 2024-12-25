Председатель Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана Сахиба Гафарова выразила соболезнования семьям погибших в результате крушения самолета AZAL, выполняющего рейс Баку-Грозный в Актау.

Как сообщает Day.Az, в связи с этим спикер парламента Азербайджана поделилась публикацией на официальной странице в соцсети X.

"Известие о гибели людей в результате крушения близ Актау самолета, принадлежащего компании "Азербайджанские авиалинии", потрясло каждого из нас. Выражаю глубокие соболезнования семьям и близким погибших, желаю скорейшего выздоровления раненым", - говорится в публикации С.Гафаровой.

Напомним, что сегодня пассажирский самолет Embraer 190, летевший по маршруту Баку-Грозный, потерпел крушение в 3 км от аэропорта Актау. В министерстве транспорта Казахстана сообщили, что на борту самолета, потерпевшего крушение в городе Актау, находились 37 граждан Азербайджана.

"По предварительным данным, на борту самолета находились 37 граждан Азербайджана, 6 граждан Казахстана, 3 граждан Кыргызстана, 16 граждан России", - говорится в сообщении министерства.

Как сообщили в AZAL, на борту самолета Embraer 190, выполнявшего рейс Баку-Грозный, потерпевшего крушение в городе Актау, находились 62 пассажира, 5 членов экипажа и в общей сложности 67 человек.

В связи с авиакатастрофой 26 декабря в Азербайджане объявлен траур.