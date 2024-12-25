https://news.day.az/officialchronicle/1718142.html Президент Ильхам Алиев вернулся в Баку - ФОТО Самолет с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым приземлился в Международном аэропорту Гейдар Алиев в Баку. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ. Новость обновляется
Президент Ильхам Алиев вернулся в Баку - ФОТО
Самолет, на борту которого находится Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев, совершил посадку в Международном аэропорту Гейдар Алиев в городе Баку.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
Как только Президенту Ильхаму Алиеву, отбывшему в Россию для участия в неформальном Саммите глав государств-участников СНГ в Санкт-Петербурге, было доложено о произошедшей аварии, глава государства отдал поручение о немедленном возвращении, и он возвратился в Азербайджан.
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