https://news.day.az/society/1718053.html Момент падения самолета рейса Баку-Грозный - ВИДЕО В Сети распространились кадры падения самолета, следовавшего из Баку в Грозный, передает в среду Day.Az. Напомним, что пассажирский самолет "Embraer 190", выполнявший рейс Баку-Грозный, потерпел крушение в 3 км от аэропорта города Актау.
Момент падения самолета рейса Баку-Грозный - ВИДЕО
В Сети распространились кадры падения самолета, следовавшего из Баку в Грозный, передает в среду Day.Az.
Напомним, что пассажирский самолет "Embraer 190", выполнявший рейс Баку-Грозный, потерпел крушение в 3 км от аэропорта города Актау.
Как сообщает ЗАО "Azerbaijan Airlines", по предварительной информации, причиной инцидента стало столкновение самолета со стаей птиц.
"Дополнительная информация о происшествии будет предоставлена общественности", - сказали в авиакомпании.
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