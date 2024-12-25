Момент падения самолета рейса Баку-Грозный

В Сети распространились кадры падения самолета, следовавшего из Баку в Грозный, передает в среду Day.Az.

Напомним, что пассажирский самолет "Embraer 190", выполнявший рейс Баку-Грозный, потерпел крушение в 3 км от аэропорта города Актау.

Как сообщает ЗАО "Azerbaijan Airlines", по предварительной информации, причиной инцидента стало столкновение самолета со стаей птиц.

"Дополнительная информация о происшествии будет предоставлена общественности", - сказали в авиакомпании.