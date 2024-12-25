У ближайших родственников пострадавших в авиакатастрофе берутся образцы ДНК

В связи с возбужденным уголовным делом по факту авиакатастрофы в городе Актау, проводятся следственные действия, в том числе мероприятия по установлению личностей пострадавших.

Как сообщает Day.Az, в настоящее время в административном здании Генеральной прокуратуры, расположенном по адресу: город Баку, Бинагадинский район, улица Сулеймана Сани Ахундова, 160 (вблизи станции метро "Дярнягюль"), проводится забор ДНК у близких родственников.оответствующих анализов члены семей пострадавших должны обратиться по указанному адресу или в районные (городские) прокуратуры по месту жительства. Также, при наличии дополнительных вопросов, просьба обращаться в Call-центр Генеральной прокуратуры по номеру "961", на горячую линию "161" или по телефону (012) 361 16 42.

В связи с этим, для сдачи соответствующих анализов члены семей пострадавших должны обратиться по указанному адресу или в районные (городские) прокуратуры по месту жительства. Также, при наличии дополнительных вопросов, просьба обращаться в Call-центр Генеральной прокуратуры по номеру "961", на горячую линию "161" или по телефону (012) 361 16 42.